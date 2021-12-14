Таллин, , 13:26 — REGNUM Результаты мониторингового исследования Тартуского университета указывают на заметное снижение уровня инфицирования коронавирусом и заметный рост антител у взрослого населения. Об этом сообщил эстонский портал rus.err.ee со ссылкой на профессора семейной медицины Тартуского университета, доктора Рут Калда.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

П сравнению с предыдущим исследованием результаты нынешнего обнадеживают, заметила доктор и назвала такой результат «передышкой» перед новой волной эпидемии, которая уже распространяется по Европе.

По ее данным, сейчас инфекционно опасен лишь каждый 175-й взрослый житель, то есть 0,6%, что на треть меньше, чем в октябре 2021 года, когда проходило предыдущее исследование. Антитела к коронавирусу имеются почти у 82% взрослого населения, что на 5% больше, чем было в октябре.

Больше всего антител у пожилых людей, которых по данным исследования 88−90%. Антитела получены в результате вакцинации, перенесенного заболевания и бустерной дозы вакцины. Ситуация лучше на острове Хийумаа, в Вырумаа и Йыгевамаа (южная Эстония).

Позитивным моментом она считает и то, что поведение людей стало более ответственным и осторожным, особенно осторожны невакцинированные люди.