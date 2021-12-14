Екатеринбург, 14 декабря, 2021, 13:25 — ИА Регнум. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» (Екатеринбург) подписал контракт с нападающим Анатолием Голышевым. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба лиги.

Hc-auto.ru ХК «Автомобилист»

Отмечается, что соглашение клуба с Голышевым рассчитано до конца сезона 2021/22.

Голышев является лучшим бомбардиром «Автомобилиста» в КХЛ. Он играл за команду с 2012 года, провёл 403 матча, набрав 220 очков (109 шайб + 111 передач).

В марте форвард расторг контракт с клубом и перешёл в систему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс», с которым подписал контракт в октябре. Однако за «Айлендерс» Голышев не сыграл ни одного матча и выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ).