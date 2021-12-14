Москва, , 13:24 — REGNUM Регулирование цен на продовольственные товары не должно привести к дефициту. Об этом 14 декабря заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на «правительственном часе» в Госдуме.

Цены на продукты питания REGNUM

«Очень важно, чтобы, регулируя цены на продовольственные товары, мы не пришли к тому, что у нас начнёт образовываться дефицит по ряду продуктов», — заявил Патрушев.

«Важно здесь отметить, что у нас себестоимость по производству продуктов питания выросла с 20% до 30%, если в среднем брать — то 25%. И рост цен на продукцию питания пока этой отметки не достиг и, я уверен, что не достигнет. Потому что те меры, принятые правительством, способствуют тому, чтобы разорвать связь мировых цен с ценами внутри страны, в том числе и демпферные пошлины на зерно», — указал он.