Красногорск, 14 декабря, 2021, 13:23 — ИА Регнум. На базе Госадмтехнадзора Подмосковья будет создано новое ведомство. Об этом 14 декабря заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Fluter Правительство Московской области

Ведомство получит название «Главное управление по надзору за содержанием территорий Московской области». В его задачи будет входить контроль чистоты и порядка на дворовых территориях в городах Подмосковья.

Планируется, что новое управление появится в структуре регионального правительства 1 января 2022 года. Руководить управлением будет Светлана Аипова, она ранее занимала должность замминистра благоустройства Подмосковья.