Таллин, , 13:21 — REGNUM Хотя новый штамм коронавируса «Омикрон» распространяется быстрее, и им заражаются также вакцинированные и перенесшие COVID-19 люди, болезнь протекает легче, а потребность в стационарном лечении ниже. Об это сообщило гостелевидение Эстонии ETV со ссылкой на главу Научного совета при правительстве страны, вирусолога Ирью Лутсар.

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Лутсар поэтому назвала положительным моментом то, что «Омикрон» должен уменьшить распространение самого опасного штамма «Дельта» в Эстонии. Она добавила, что подобные заявления пока носят теоретический характер: в настоящее время слишком мало данных, чтобы подтвердить это с полной уверенностью.

«Вопрос заключается в том, станет ли «Омикрон» преобладающим штаммом или будет распространяться его комбинация с «Дельтой». Однако вполне вероятно, что большая часть «Омикрона» возьмет верх», — заявила Лутсар.

По данным из Южно-Африканской Республики, госпитализированные пациенты с этим штаммом коронавируса гораздо реже нуждаются в искусственной вентиляции легких и кислородной терапии, отметила глава научного совета.

Лутсар добавила, что нынешняя ситуация в Эстонии очень хорошая, но не стоит надеяться, что коронавирусная инфекция исчезнет сама собой.