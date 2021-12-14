Липецк, , 13:20 — REGNUM В Липецке установили первый в России в рамках капремонта лифт с обеззараживанием, сообщил ИА REGNUM глава региона Игорь Артамонов.

В Липецке установлен первый лифт с УФ-обеззараживатилем Липецкаяобласть.рф

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Дом находится на площади Мира. В лифте есть кнопки со шрифтом Брайля, дата и время на табло, аудио-диспетчер, классическая музыка и УФ-обеззараживатель. Это первый подобный лифт в стране, который устанавливают в рамках капитального ремонта.

Система обеззараживания воздуха Щербинского лифтостроительного завода работает по принципу облучения рециркулируемого воздуха и поверхностей УФ-излучением. Оборудование — полностью автоматическое. Эксперты подсчитали, что эффективность обеззараживания воздуха от вирусов, микробов и бактерий составляет более 85%, что особенно актуально в сложившейся эпидемиологической ситуации.

Такие лифты завод начал изготавливать после начала пандемии коронавируса. Стоимость работ по замене лифтового оборудования составила около 2,5 млн рублей, что по сравнению со стандартным лифтом дороже примерно на 5%. Сейчас рассматривается возможность установки таких подъемников и в других домах Липецкой области. Решение будет принято по результатам работы пилотного лифта.

Важность постоянного и строго контроля в этой сфере отмечает глава региона Игорь Артамонов.

«Все работы необходимо выполнять в срок, а качество предоставления услуг в сфере ЖКХ должно постоянно повышаться», — подчёркивает Игорь Артамонов.

В Липецкой области уделяют особое внимание замене лифтов в рамках капитального ремонта. За время действия программы заменили 758 лифтов в 250 многоквартирных домах. Всего в 2021 году в Липецкой области в рамках программы капитального ремонта планируется обновить 137 лифтов в 38 домах Липецка и Ельца. На данный момент прошли приёмку 64 лифта в 12 многоквартирных домах.

Регион активно участвует в федеральных программах по замене лифтов. Липецкая область попала в первую тройку субъектов, которым были одобрены заявки на замену лифтового оборудования с применением механизма факторинга. Будет произведена замена 51 лифта с истекшим сроком службы в 21 доме, что позволит улучшить условия проживания почти шести тысяч человек.

Фондом содействия ЖКХ одобрена заявка Липецкой области на софинансирование замены лифтов. Финансовая поддержка будет направлена на оплату части расходов на замену в рамках капитального ремонта 31 лифта, отработавшего назначенный срок службы. Таким образом, замена лифтов будет профинансирована из трёх источников: более 60% средств выделено из федерального и областного бюджетов, оставшиеся 40% — из средств регионального оператора. Замена 31 единицы лифтового оборудования позволит улучшить условия проживания более трёх тысяч человек.