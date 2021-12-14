Москва, , 13:18 — REGNUM Сегодня все обеспокоены в основном пандемией COVID-19, из-за чего многие более опасные болезни отошли на второй план, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

Александр Мясников Dmitry Rozhkov

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По его словам, большинство заболеваний, в том числе птичий грипп, распространилось по миру из Китая, но контролировать животных-переносчиков вируса практически невозможно.

«Я не уверен, что если произойдет новая мутация птичьего гриппа, то мы быстро среагируем. Еще до ковида говорили о том, что мы в двух мутациях от эпидемии, когда новый вирус перейдет от птицы к человеку, мутирует в человеке и начнет передаваться дальше. Тогда мы можем столкнуться с большой проблемой, а я не уверен, что ковид нас чему-то научил», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вероятность вытеснения штамма коронавируса «Дельта» новым штаммом «Омикрон» есть, на это указывают специалисты.

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