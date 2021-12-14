Ростов-на-Дону, 14 декабря, 2021, 13:18 — ИА Регнум. Цифровое портфолио достижений не сможет заменить классической проверки знаний абитуриента. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Ученик

«Я сторонник классического образования и считаю, что ЕГЭ — ранящая души детей процедура. Что касается цифровых портфолио достижений и их учёте при поступлении в вузы, то считаю, что они могут быть лишь дополнением к полученным в школе знаниям. Ребёнок должен уметь писать и думать. Цифровое портфолио не может заменить экзамены, которые предполагают проверку знаний. Грамоты и медали могут лишь показать, что ребёнок разносторонне развит, имеет хобби и увлечения», — считает собеседник ИА REGNUM.

По мнению Косинова, классическая система образования учит думать и искать выход из ситуации.

«Я жду, когда уберут ЕГЭ. Но если в качестве альтернативы внедрят цифровое портфолио, то надо разгонять таких реформаторов. Не реформировать надо, а учить детей в рамках чёткой классической системы образования. В школе портфолио могут содержать только достижения в учёбе, а не количество значков ГТО, участие в кружках и секциях», — уверен депутат.

ИА REGNUM сообщало, что глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил о появлении в России цифрового портфолио достижений, которое может заменить ЕГЭ для поступления в вузы.

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