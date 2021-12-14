Рыбинск, Ярославская область, , 13:21 — REGNUM В Ярославской области два жителя за месяц украли железнодорожные рельсы весом 33 тонны. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Разрезанный рельс Сзфоут.мвд.рф

Задержали злоумышленников в ходе оперативно-розыскных мероприятий неподалёку от станции «Рыбинск-Товарный» Северной железной дороги.

Как уточняет транспортная полиция, задержанные разрезали и похищали рельсы при помощи газового оборудования для резки металла. Общий ущерб от их действий составил свыше 650 тысяч рублей.

Мужчинам грозит до шести лет лишения свободы. Один из них уже дал признательные показания.