Москва, , 13:16 — REGNUM Если в России ускорится рублевая инфляция, то ЦБ РФ снова повысит ключевую ставку, сжимая тем самым ликвидность и обескровливая экономику страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев. Так он прокомментировал данные ЦБ РФ об оттоке капитала из России, который по итогам 11 месяцев 2021 года достиг около 74 млрд долларов.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Экономист подчеркнул, что отток капитала — это вторичный фактор, зависящий от условий, в которых функционирует российская экономика.

«К этим условиям, во-первых, следует отнести высокую инфляцию в России и стремление Банка России побороть ее за счет высокой ключевой ставки. Ставка на уровне 7,5% уже повисла «двухпудовой гирей» на шее российской экономики. Банк России вскоре повысит ставку до 8,5%. Это очень серьезные шаги, которые, вероятно, замедлят инфляцию, но ударят по спросу. Думаю, что перспективы для российской экономики в этом смысле понятны — она замедлится. Инвесторы это понимают и выводят свои деньги в растущие экономики и активы», — сказал Дорофеев.

Второе условие — это высокая инфляция в глобальном масштабе и риски ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США на горизонте одного года.

«Если [американские] монетарные власти начнут сворачивать монетарные стимулы, то отток капитала и долларизация сбережений российских домохозяйств только ускорятся, — сказал экономист. — Это грозит ускорением рублевой инфляции и тем, что ЦБ РФ будет вынужден еще больше поднимать ключевую ставку, сжимая ликвидность и обескровливая деловую активность в экономике России».

Третье условие — это геополитическая напряженность вокруг России и высокие страновые риски российских активов.

«Эти факторы очень серьезно давят на поведение инвесторов, в том числе и российских домохозяйств. Последние научены горьким опытом 2014−2016 годов и стараются по возможности избегать рублевых активов в периоды неопределенности, чтобы не повторить своих прошлых ошибок. Разумеется, когда экономические агенты не хотят инвестировать в экономику, это плохая перспектива для ее роста», — подытожил Дорофеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, отток капитала из России проявляется в излишней слабости валютного курса рубля.

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