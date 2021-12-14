Махачкала, , 13:16 — REGNUM В Дагестане за прошедшие сутки зафиксировано 12 смертей от COVID-19. Общее число случаев летального исхода от опасной инфекции достигло 3069. Это по-прежнему второй показатель в Северо-Кавказском федеральном округе. У Ставрополья, который является лидером этой печальной статистики, показатель смертности почти вдвое больше — 5655 человек, сообщили 14 декабря в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За прошедшие сутки в Дагестане подтвердился коронавирус еще у 158 жителей, выздоровели за этот же день 114 пациентов. Общее число носителей коронавируса достигло в республике 63 542 человек, выздоровели за все время пандемии 58 598 пациентов.

К 10 декабря прививки от коронавируса сделали 691 792 жителей Дагестана, уровень коллективного иммунитета оценивается в 25,8%.