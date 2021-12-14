Чита, , 13:15 — REGNUM Власти Забайкалья пообещали до 20 декабря осуществить все выплаты на восстановление жилья, пострадавшего от паводка летом 2021 года. Подробности со ссылкой на слова вице-премьера правительства региона Алексея Кошелева сообщает пресс-служба правительства региона.

Наводнение Irkobl.ru

«В результате ЧС произошло подтопление жилых помещений, расположенных на территории семи районов. Всего обследовано 2 444 дома, принято 2302 заявления, из них 105 отказались от выплаты, 686 гражданам отказано, в основном, по причине наличия второго пригодного для проживания жилья.

Сейчас 1 149 заявителям произведены выплаты. Общая сумма, которую жители уже получили, составила 2,2 миллиарда рублей. В нее вошли деньги на капитальные ремонты, приобретение и строительство жилья», — уточнил Алексей Кошелев.

Также вице-премьер проинформировал, что на федеральном уровне принято решение о выделении бюджету Забайкальского края дополнительного финансирования на возмещение ущерба гражданам, пострадавшим от паводка в 2018 году и установившим свое право через суд.

«Правительством края проведена большая работа, чтобы жителям, которые не имели документов, доказывающих право на дом, были выплачены деньги по судебным решениям», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обильных осадков в июне-июле в Забайкалье пострадало 17 районов. Всего в зонах подтопления оказалось почти 14 тысяч человек, 2700 домов, 3360 домохозяйств лишились урожая и поголовья скота. Паводками размыто 555 километров автомобильных дорог, разрушен 71 мост, 148 объектов социальной инфраструктуры. Выплаты получили более 900 семей.

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