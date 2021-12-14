Каракас, 14 декабря, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила 13 декабря о том, что Нидерланды пытаются помешать венесуэльской делегации посетить Международный уголовный суд (МУС). Об этом сообщает информагентство Prensa Latina.

KBC TV Здание Международного уголовного суда в Гааге

Венесуэла и МУС подписали в ноябре меморандум, устанавливающий сотрудничество между сторонами для улучшения правовой ситуации. Запланированная в рамках меморандума встреча венесуэльской делегации с прокурором МУС Каримом Ханом должна была состояться в декабре, но, как заявляет Родригес, «правительство Нидерландов препятствует делегации и не позволяет ей отправиться в Гаагу для выполнения специальной миссии, предусмотренной международным договором».

В документе указано, что расследования преступлений против прав человека будет проводиться через учреждения Венесуэлы при сотрудничестве МУС во всем, что необходимо для расследования и наказания виновных.