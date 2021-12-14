Москва, , 13:13 — REGNUM Отток капитала из России проявляется в излишней слабости валютного курса рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«При текущих ценах на нефть курс рубля без влияния бюджетного правила и высокой страновой премии был бы куда выше того, что мы видим на биржевых торгах, — сказал Дорофеев. — Даже положительное сальдо счета текущих операций сегодня не помогает рублю укрепляться больше 72 рублей за доллар США, поскольку валюта либо скупается в рамках бюджетного правила в ФНБ, либо выводится из страны, поддерживая повышенный спрос на валюту и давление на российский рубль».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что отток капитала из России может ускориться.

Читайте ранее в этом сюжете: Мировой экономике предсказали появление нового опасного «черного лебедя»