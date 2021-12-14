Пенза, 14 декабря, 2021, 13:21 — ИА Регнум. В Пензе после прокурорской проверки решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении ОАО «Маяк» по факту загрязнения воды в старице реки Суры, повлекшее гибель рыбы. Причиненный ущерб оценивается в 468 тыс. рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Рыба

Надзорным ведомством проведена проверка с привлечением специалистов Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и межрегионального управления Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям в связи с массовой гибелью рыбы в Старице реки Суры в городе Пензе.

Установлено, что ОАО «Маяк» имеет разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, но в результате деятельности предприятия выявлены факты с превышением допустимых концентраций загрязняющих веществ. Соответствующие предписания уже выдавались, но организация не устранила нарушения и продолжала осуществлять сброс сточных вод с превышением допустимых нормативов.

Руководителю организации внесено представление. Прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать ОАО «Маяк» обеспечить сброс сточных вод, соблюдая допустимые нормативы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по 250 УК РФ («Загрязнение вод»).

ИА REGNUM напоминает, в Усть-Майском районе Якутии проводили проверку массовой гибели рыбы на реке Алдан.

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