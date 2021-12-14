Ишим, Тюменская область, 14 декабря, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В тюменском городе Ишиме выявлено четыре случая заражения детей H3N2 — гонконгским гриппом. Об этом сообщает пресс-служба областной больницы №4.

Gripptips.ru Грипп

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Дети в возрасте трёх, пяти, семи и 13 лет госпитализированы.

Гонконгский грипп — это острое респираторное заболевание, вызываемое серотипом H3N2 вируса гриппа А. Особенностью этой разновидности гриппа является его стремительное развитие. Симптомы: температура выше 39 градусов, сухой кашель, заложенность горла, головная боль, ломота во всём теле. Они начинают проявляться уже через 1—2 дня после заражения. Тяжёлое состояние сохраняется около 4—5 дней. Фиксируются и смертельные случаи от данного вида гриппа.

Гонконгский грипп особенно опасен для детей первых двух лет жизни, поскольку их иммунитет еще недостаточно сформирован, и для пожилых людей, у которых иммунитет снижен. Также в «группу риска» попадают те, у кого иммунная система снижена по причине недавно перенесенной болезни.

Одним из самых эффективных средств защиты от данного вила гриппа является вакцинация, отмечают ишимские врачи.