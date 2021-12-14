Москва, , 13:13 — REGNUM Нефтяные цены малоподвижны в последние дни из-за сохраняющихся интриг текущей недели, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Добыча нефти Lekkiesmedia.com

«Воздействие на них информации о новом штамме «Омикрон» противоречиво, поскольку и сама она столь же противоречива. ВОЗ утверждает об опасности и низкой эффективности вакцин против него — нефть теряет в цене.

Вирусологи говорят о более лёгком течении болезни и низкой летальности, ОПЕК повышает 13 декабря прогноз мирового спроса на нефть — чёрное золото» дорожает. Причём всё это происходит едва ли не одновременно.

Столь же противоречивы основные ожидания от этой недели, связанные с заседаниями 15−16 декабря центробанков — ФРС США, ЕЦБ, Банка Англии, Банка Японии.

Предположение об ужесточении их политики давят на сырьевые котировки. Но ожидания, что оно окажется не столь существенным ограничивают снижение.

Таким образом, в преддверии событий можно предположить на 14 декабря сохранение текущего небольшого технического диапазона — $74,30 — 75,50 за баррель Brent», — считает эксперт.

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