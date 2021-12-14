Бангкок, , 13:23 — REGNUM Легкий учебно-тренировочный военный вертолёт разбился и сгорел в провинции Накхонсаван в Таиланде. Об этом сообщает 14 декабря издание Bangkok Post со ссылкой на источник в военном ведомстве.

Вертолет (сс) DVIDSHUB

Вертолёт авиации сухопутных войск Таиланда Enstrom 480 B, произведённый в США, выполнял групповой учебный полёт. В воздухе с ним находились вертолёты той же модели.

Вертолёт упал поблизости от базы сухопутных войск «Чираправат», которая находится в черте города Накхонсаван, и загорелся. На борту находились пилот-инструктор в звании подполковника и курсант в звании капрала, оба они погибли.

Вертолёты Enstrom 480 B используются в Таиланде для подготовки пилотов, в 2011 и 2019 годах военные закупили их в количестве 22 штук.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Индии при крушении вертолёта погиб начальник штаба обороны вооружённых сил генерал Бипин Рават.

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