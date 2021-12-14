Стокгольм, , 13:22 — REGNUM Боснийские сербы готовятся выйти из подчинения центрального правительства в Боснии и Герцеговине. В свою очередь министр иностранных дел Швеции Анн Линде в интервью телеканалу SVT от 14 декабря заявила о своей обеспокоенности в связи с развитием событий в стране.

Флаг Швеции Pixabay.com

«Стороны никогда не были так близки к реальному конфликту со времен войны 1990-х годов», — констатировала министр.

Ранее парламентом Республики Сербской региональному правительству предложено разработать новые законы для армии, налоговой и судебной системы взамен актов Боснии и Герцеговины.

«Мы призываем Республику Сербскую следовать Дейтонским соглашениям и продолжать работать ради единой Боснии и Герцеговины», — заявила Линде.

Читайте ранее в этом сюжете: Анн Линде назвала «нездоровой» зависимость Европы от российского топлива