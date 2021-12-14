Каир, , 13:25 — REGNUM Президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси издал приказ о назначении новых должностных лиц на ключевые должности в военно-морских силах страны. Об этом сообщает информационное агентство Al-Ahram со ссылкой на официального представителя президента Боссама Роди.

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Согласно решению главы государства, должность командующего военно-морскими силами занял контр-адмирал Ашраф Ибрагим Атва Муджахид.

Также президент Египта назначил генерал-лейтенанта Ахмеда Халеда Хасана Саида командующим стратегическими силами и руководителем военной промышленности, присвоив ему должность заместителя министра обороны.

Приказ был издан на фоне стартовавшей в Египте призывной кампании по отбору военнослужащих на срочную службу. Ранее генерал-лейтенант Мухаммад Заки, главнокомандующий вооруженными силами и министр обороны и военной промышленности, одобрил объявление о мобилизации граждан страны мужского пола, родившихся до 2001 года.