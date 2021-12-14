Стокгольм, 14 декабря, 2021, 13:18 — ИА Регнум. На прошлой неделе стало известно, что правительство Финляндии приняло решение закупить 64 экземпляра истребителя F-35 Lightning II. Сделка будет подписана с крупнейшим в мире производителем оружия, американской фирмой Lockheed Martin. 14 декабря шведский телеканал SVT смог узнать причины отказа финской стороны от шведских истребителей Gripen производства SAAB.

Ernst Vikne JAS Gripen

По данным источников телеканала, шведский Gripen оказался только третьим в рейтинге, поскольку американские истребители производства Lockheed Martin и Boeing получили более высокие оценки, чем шведские.

Для Швеции данное решение прозвучало неожиданно, поскольку производитель Saab надеялся получить контракт на свои истребители Gripen и разведывательные самолеты Global Eye — сделка, которая оценивалась в 10 миллиардов евро.

Однако, пишут журналисты, на пресс-конференции 10 декабря представители финского правительства предпочли не сообщать, что шведские истребители стояли даже не вторыми, а третьими в рейтинге, составленном перед объявлением о закупках.