Бухарест, , 13:10 — REGNUM Сотрудники прокуратуры и налоговой полиции Румынии приступили к проведению масштабной спецоперации в крупнейших автосалонах страны с целью выявления автомобилей, незаконно ввезенных в страну из США и стран ЕС, Об этом 14 декабря сообщает бухарестский телеканал «Digi24».

По оперативным данным, в настоящее время в пунктах продажи подержанных автомобилей в Бухаресте, Яссах, Констанце и других румынских городах находятся до 3000 единиц транспортных средств, не прошедших соответствующую регистрацию и таможенный контроль. Как утверждают правоохранители, общий ущерб от незаконной деятельности дилеров превысил 6 миллионов евро.

Согласно официальной информации, обыски проводятся как автомобильных магазинах и автомастерских, так и в домах представителей соответствующих торговых фирм. На данный момент полиция располагает ордерами на задержание 66 человек, подозреваемых к преступной деятельности. Если их вина будет доказана, каждому их них грозит до 5 лет лишения свободы.