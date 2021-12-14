Липецк, 14 декабря, 2021, 13:10 — ИА Регнум. Рекордный урожай плодово-ягодной продукции — свыше 74 тысяч тонн — выращен в 2021 году в сельхозорганизациях Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Валовой сбор плодов и ягод на 35,5% превышает показатель 2020 года, когда в организованном секторе было получено 54,6 тысяч тонн.

Яблоки

Большая часть приходится на семечковые: в 2021 году собрано 72,6 тысяч тонн яблок. Это на 36% больше уровня 2020 года. Также в 2021 году увеличился сбор ягод — 1,4 тыс. тонн (1,3 тыс. в 2020 году) и вишни — 20 тонн (15 тонн в 2020 году).

«Выращенные на липецкой земле плоды и ягоды пользуются огромным спросом по всей России. Развитию промышленного садоводства, увеличению площади садов и объемов производства качественной плодово-ягодной продукции в регионе уделяется большое внимание. Главную роль в этом, играет применение самых современных технологий», — подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

Рост объемов производства был обеспечен, прежде всего, за счет высоких темпов закладки современных интенсивных садов. На 1 января 2021 года общая площадь многолетних насаждений в регионе составляла 6,5 тыс. гектаров, в том числе садов интенсивного типа — 2,3 тыс. гектаров. Более двух тысяч из них заложены в последние восемь лет. Общая площадь садов в плодоносящем возрасте — 4,2 тыс. гектаров. В 2021 году было заложено еще 400 гектаров многолетних насаждений, из которых 380 — это сады интенсивного типа. Стоит отметить, что сбор плодов с одного гектара в интенсивном саду превышает сбор с обычного в пять-семь раз.

Активному развитию садоводства в регионе способствуют меры господдержки, среди которых — субсидии на раскорчевку, закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями. С 2013 по 2020 годы на эти цели из федерального и областного бюджетов липецкие аграрии получили 1,3 млрд рублей. В 2021 году на закладку и уход за многолетними насаждениями уже выделено более 280 млн рублей. Также государство компенсирует прямые понесенные затраты на создание и модернизацию плодохранилищ.