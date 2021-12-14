Стокгольм, 14 декабря, 2021, 13:16 — ИА Регнум. По данным Статистического управления, инфляция в Швеции за ноябрь составила 3,6%, что является самым высоким показатель за последние 28 лет. Считается, что за этим стоит рост цен на энергоносители и, как следствие, электроэнергию. Об этом 14 декабря сообщил телеканал SVT.

Инфляция

По данным Статистического управления Швеции, ежемесячное изменение уровня инфляции по сравнению с октябрем составило +0,5%.

«Повышение цен на энергоносители способствовало самому высокому уровню инфляции с декабря 1993 года», — отмечено в пресс-релизе ведомственного статистика Микаэля Нурдина.

Общий уровень инфляции в Швеции, согласно показателю ИПЦ, составил 3,3% в ноябре по сравнению с 2,8% месяцем ранее. Ежемесячное изменение также составило +0,5%.