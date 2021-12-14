Москва, , 13:09 — REGNUM Доллар немного укрепился к доллару на торгах 13 декабря, вернувшись в зону 73,50 руб., которая пока ограничивает потери российской валюты, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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«Сегодня, 14 декабря, пара доллар/рубль открылась гэпом вниз, но уверенно остается над уровнем 73 руб., засев в сужающемся торговом диапазоне.

Рубль проявляет стойкость в условиях нестабильных цен на нефть, сохраняющейся напряженности на геополитическом фронте, ухудшения эпидемиологической обстановки в мире и укрепления доллара.

Причем американская валюта получает поддержку как защитный актив и дополнительно выигрывает от дивергенции курсов монетарной политики ФРС и остальных Центробанков.

Рубль позволяет себе игнорировать все перечисленные внутренние и внешние раздражители за счет ожиданий повышения ставки Банком России на заседании 17 декабря.

Причем, сославшись на высокую инфляцию, регулятор может пойти на довольно агрессивный шаг и повысить стоимость заимствований сразу на 100 базисных пунктов.

Ближайшим событием, которое может привнести волатильность не только на мировые площадки, но и на российский рынок, затронув национальную валюту, может стать завтрашнее решение ФРС.

Если ускорение завершения программы выкупа активов уже учтено в ценах, то риторика банка в отношении сроков повышения ставки создает интригу вокруг заседания.

С технической точки зрения рублю ничего не угрожает, пока котировки пары находятся ниже зоны 74−74,50 руб./доллар В случае пробоя верхней границы этого диапазона медвежьи риски для «россиянина» усилятся», — считает эксперт.

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