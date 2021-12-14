Москва, 14 декабря, 2021, 13:08 — ИА Регнум. Российский борец, чемпион Европы по вольной борьбе Владислав Байцаев перешёл в сборную Венгрии. Об этом 14 декабря сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

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«Байцаев официально, с соблюдением всех условностей и правил перешёл в сборную Венгрии», — сказал Мамиашвили.

Он добавил, что сейчас у Байцаева практически нет шансов отобраться в состав сборной России, поэтому в ФСБР удовлетворили его просьбу о смене спортивного гражданства.

31-летний Байцаев выступает в весовой категории до 125 кг, на чемпионате России в Улан-Удэ он выбыл в первом круге. Ранее он становился победителем и призёром чемпионатов Европы, Гран-при имени Ивана Ярыгина.