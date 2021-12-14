Липецк, , 13:08 — REGNUM Глава Липецкой области Игорь Артамонов присоединился к акции «Поймай ёлку — сотвори добро», которую проводят благотворители.

Игорь Артамонов дал старт новогодней акции в Липецкой области Липецкаяобласть.рф

По традиции, в приёмной главы администрации Липецкой области установлена новогодняя ёлка, которая украшена открытками-пожеланиями детей. Игорь Артамонов уже взял четыре таких желания и до Нового года их исполнит. Присоединиться к акции он приглашает и своих коллег.

«Есть новогодние традиции, которые продолжаешь с особым чувством. Снова в моей приёмной — ёлка желаний. Вместо шаров на ней открытки с мечтами детей, которым приходится непросто. Всем, с кем встречаюсь в эти дни, предлагаю побыть добрым волшебником, взять открытку и исполнить детское желание. Традиционно поучаствовал сам, и мои заместители присоединились. Новогодние желания собрали благотворители из объединения «Больше, чем добро». Первая партия открыток разлетелась за несколько часов, уже готовим вторую», — рассказал Игорь Артамонов.

Всех, кто хочет поддержать акцию, также приглашают в торговые центры Липецка — там до 19 декабря будут стоять такие же ёлки. Полный список можно найти в аккаунтах центра социальной адаптации «Школа мастеров».

Кроме того, глава региона примет участие во всероссийской акции «Ёлка желаний» проекта «Мечтай со мной». Она направлена на то, чтобы перед праздниками как можно больше детей поверили в чудо. На «Ёлку желаний» поступают просьбы от детей, которые воспитываются в интернатах, приемных, многодетных и малообеспеченных семьях, а также от детей с ограниченными возможностями здоровья. В основном, дети просят игрушки, книги, товары для хобби и творчества, одежду, цифровую технику.