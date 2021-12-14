Вашингтон, , 13:08 — REGNUM Поклонник ролевой экшн-игры Red Dead Redemption 2 выложил в сеть видео, в котором, в частности, показаны самые нелепые варианты смерти персонажа. Ролик был опубликован 14 декабря на форуме Reddit.

Red Dead Redemption 2 Rockstar Games

Автор видео, в частности, показал, что герой может умереть в результате нападения медведя, из-за падения с лошади, в ходе перестрелки на улицах города, кроме того, его может съесть огромный аллигатор. В ролике также показаны яркие моменты жизни жителей США образца 1899 года.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Red Dead Redemption 2 заняла первое место в топ-10 лучших видеоигр консоли Playstation 4 по версии рейтингового портала Matacritic. Игра вышла 25 октября 2018 года.

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