Тбилиси, 14 декабря, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Участники протестных акций в Грузии, пострадавшие от действий властей, получат компенсации, когда страной будет руководить основанная экс-президентом страны Михаилом Саакашвили партия «Единое национальное движение» (ЕНД). Об этом заявил на брифинге член политсовета ЕНД Леван Хабеишвили.

OpenClipart-Vectors Протест

Он обвинил правящую партию «Грузинская мечта» в политическом преследовании представителей оппозиции. Участников акций штрафуют или задерживают на несколько дней.

«Со мной активисты, у большей части которых арестованы счета, фактически вместе со свободой слова «Грузинская мечта» отняла у них право на жизнь. Они не могут работать, распоряжаться средствами, т.к. всё арестовано», — сказал Хабеишвили.

Представитель ЕНД заявил, что после смены власти штрафы будут списаны, плюс активисты получат компенсацию вдвое больше, чем взыскано властями.

Напомним, партия ЕНД на протяжении последних лет регулярно объявляет бойкот парламенту, и основным видом деятельности для её членов являются протестные акции. На акциях регулярно происходят стычки с полицией, так как протестующие перекрывают улицы, наносят краской надписи на стенах и другими способами нарушают порядок. Нарушителей полиция задерживает.