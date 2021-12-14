Берлин, 14 декабря 2021, 13:01 — REGNUM Германия с новым правительством намерена играть ведущую роль в усилиях по ядерному разоружению, завяила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.
По ее словам, то, чтобы ядерное оружие ни разу больше не было использовано, является общей ответственностью всего мирового сообщества.
Дипломат напомнила, что в январе 2022 года начнется конференция по контролю над соблюдением Договора о нераспространении ядерного оружия, на которой Берлин намерен «достигнуть конкретных соглашений, чтобы придать договору новую авторитетность и тем самым практическое значение».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый глава МИД Германии, сопредседатель партии «Союз-90» / «Зеленые» Анналена Бербок заявила, что газопровод «Северный поток — 2» (СП-2) пока еще является несоответствующим правилам Европейского союза.
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