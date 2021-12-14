Берлин, 14 декабря, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Германия с новым правительством намерена играть ведущую роль в усилиях по ядерному разоружению, завяила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Olaf Kosinsky Анналена Бербок

По ее словам, то, чтобы ядерное оружие ни разу больше не было использовано, является общей ответственностью всего мирового сообщества.

«Но уже на протяжении долгого времени не было достигнуто единство по вопросу новых шагов по ядерному разоружению, — сказала она журналистам. — Ядерное разоружение срочно требует новых импульсов. Мы как новое правительство ФРГ нацелились взять на себя здесь ведущую роль».

Дипломат напомнила, что в январе 2022 года начнется конференция по контролю над соблюдением Договора о нераспространении ядерного оружия, на которой Берлин намерен «достигнуть конкретных соглашений, чтобы придать договору новую авторитетность и тем самым практическое значение».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый глава МИД Германии, сопредседатель партии «Союз-90» / «Зеленые» Анналена Бербок заявила, что газопровод «Северный поток — 2» (СП-2) пока еще является несоответствующим правилам Европейского союза.

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