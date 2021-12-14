София, , 13:01 — REGNUM Официальная София не намерена осуществлять массовую вакцинацию жителей Болгарии против коронавируса COVID-19, поскольку на данный момент в подобных радикальных мерах нет необходимости. Об этом 14 декабря в ходе первого заседания нового правительства Республики Болгария заявила министр здравоохранения РБ Асена Сербезова, передает БНР.

По словам министра, в настоящее время соответствующие медицинские службы Болгарии «полностью справляются» с обеспечением граждан соответствующими медикаментами и готовы противостоять возможному очередному витку пандемии в стране. «Что касается вакцинации в целом, я могу сказать, что она должна быть исключительно добровольной, — отметила, в частности, А. Сербезова. — Никто не имеет права навязывать свою точку зрения относительно COVID-19».

При этом глава МЗ Болгарии заявила, что «о стопроцентной эффективности вакцинации не может быть и речи». «Некоторые препараты эффективны на 90 — 95 процентов, другие — лишь на 60 — 70%, — резюмировала она. — Впрочем, даже если привитый человек заболеет, вероятность его попадания в больницу ничтожно мала».

По состоянию на 14 декабря число жителей Болгарии, заболевших коронавирусом COVID-19, составило 715 тысяч человек. Из них скончались 29 536 граждан.