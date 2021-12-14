Челябинск, 14 декабря, 2021, 13:01 — ИА Регнум. В Челябинске после выкатывания самолёта за пределы взлётно-посадочной полосы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

ru.torange.biz Уголовное дело

Инцидент произошёл 1 декабря. Лайнер из Казани выкатился за пределы полосы на 20−25 метров. В самолёте «Bombardier» находились 33 пассажира и три члена экипажа. Пострадавших нет.

При содействии специалистов Росавиации в ходе проверки были выявлены существенные нарушения в работе тех подразделений, которые отвечают за эксплуатацию и техническое обслуживание челябинского аэродрома. Проводится комплекс следственных действий. Устанавливаются обстоятельства происшествия, назначен ряд экспертиз.