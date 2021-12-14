Москва, 14 декабря, 2021, 13:00 — ИА Регнум. В декабре нынешнего года наиболее высокооплачиваемой вакансией стала должность коммерческого директора в Москве, на этой должности предлагают зарплату в размере от 500 тыс. рублей в месяц. Это следует из результатов исследования сервиса по поиску работы Superjob.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Уточняется, что сервисом в ходе исследования было проанализировано 135 тыс. вакансий декабря в крупнейших городах России (Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа и Челябинск) и отобраны самые высокооплачиваемые предложения.

«В декабре в топ высокооплачиваемых вакансий вошли вакансии программистов, инженеров, руководителей высшего и среднего звена, менеджеров сферы продаж», — говорится в результатах исследования.

При этом на посту коммерческого директора в Москве предлагается ежемесячная зарплата от 500 тыс. рублей, на должности инженера — 300−350 тыс. рублей и руководителю отдела также предлагают 300−350 тыс. рублей.

Также в Санкт-Петербурге наиболее высокооплачиваемой вакансией является должность разработчика (280 тыс. рублей в месяц), в Екатеринбурге среди наиболее высокооплачиваемых — вакансия директора по маркетингу (100 тыс. рублей_, в Воронеже — руководитель отдела компенсаций и льгот (130 тыс. рублей), а в Перми и Самаре среди высокооплачиваемых позиций — вакансии врачей, (до 80 тыс. рублей).

Помимо того, во многих городах также необходимы представители рабочих профессий, каковые вошли в список наиболее высокооплачиваемых вакансий в Казани, Екатеринбурге, Краснодаре и Омске.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из данных опроса исследовательского центра портала Superjob.ru стало известно, что свои доходы и расходы контролируют 65% жителей России: Примерный учёт личных финансов ведут 53%, строгий — 12%. Не контролируют расходы 35%.