Джакарта, , 13:00 — REGNUM Министерство здравоохранения Индонезии заявило, что правительство подготовило 58 млн доз вакцины против коронавируса для вакцинации детей в возрасте 6−11 лет, сообщает CNN Indonesia.

Индонезийские дети Department of Foreign Affairs and Trade

Власти Индонезии приступили к вакцинации детей. Всего власти Индонезии намерены привить от коронавируса 26,7 млн детей в возрасте от 6 до 11 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии 14 декабря начинается вакцинация от новой коронавирусной инфекции детей в возрасте от 6 до 11 лет.

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