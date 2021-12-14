Москва, , 12:58 — REGNUM На цифровой платформе «Мой экспорт» (ИС «Одно окно») в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» начала работу сервис-витрина «Профессионалы экспорта». Как сообщает пресс-центр Российского экспортного центра, это онлайн-сервис для поиска квалифицированных специалистов для российских компаний, которые уже продают свои товары за границу или только планируют начать это делать.

«Мы создали новый сервис, а точнее, целый маркеплейс услуг, который поможет экспортерам и компаниям, оказывающим услуги в сфере ВЭД, найти друг друга. Главное отличие нашего сервиса от простой поисковой системы — стандартные услуги, типовые договоры, возможность выбора наиболее конкурентоспособного предложения по заданным параметрам, контроль качества, автоматизированный процесс получения услуги. Это большой шаг к созданию организованного рынка экспортного консалтинга, которого не хватает российским экспортерам», — подчеркнула генеральный директор АО «РЭЦ» Вероника Никишина.

Из личного кабинета на платформе «Мой экспорт» компании могут выбрать партнера, который предоставит им логистические или юридические услуги, поможет выйти на иностранный или международный маркетплейс или найти иностранного покупателя. В следующем году на платформе появятся еще 5 направлений, в которых будет в общей сложности более 15 услуг для экспортеров. На старте в сервисе предоставлены 130 поставщиков услуг.

Напомним, цифровая платформа «Мой экспорт» была запущена в ноябре 2020 года. За это время на платформе зарегистрировались уже более 6 тысяч компаний. В декабре 2021 года команда, создавшая платформу «Мой экспорт» (ИС «Одно окно») получила награду в номинации «Цифровой переворот».

«Мы поставили для себя амбициозную задачу — фундаментально изменить отношения экспортера с государством и всеми ведомствами в рамках предоставления госуслуг для экспортеров. То есть обеспечить бесшовный доступ ко всем сервисам и услугам, необходимым предпринимателям при выходе на экспорт из «одного окна», сделав экспорт проще и доступнее», — рассказал вице-президент РЭЦ по реализации проекта «Одно окно» Алексей Михайлик.

Простота и удобство в использовании сервиса обеспечены цифровым профилем экспортера на платформе «Мой экспорт». При оформлении заявки система автоматически подтягивает данные налоговой и таможенной служб, а также других ведомств. Формирование заявки — дело пары минут. Даже если экспортер запрашивает поддержку провайдеров впервые, в системе собраны все типовые запросы по каждому направлению деятельности.

Экспортер сможет выбирать подрядчиков в зависимости от своей потребности и стратегии. Например, из сформированного по запросу списка можно выбрать самую дешевую или самую быструю компанию, отдать предпочтение тем, кто не требует предоплаты, или же сделать выбор на основании рейтинга компании на основе отзывов других пользователей.

«При создании сервиса мы опирались на вопросы, которые задавали нам экспортеры. Где найти подходящего специалиста? Будет ли это сложно? Как правильно поставить задачу? Точно ли это будет надежный партнер и какой результат будет в итоге? Ответ на каждый из этих вопросов лег в основу нашей концепции», — пояснила Вероника Никишина.

Надежность подрядчика обеспечена его профилем: в одной форме собраны все данные, предоставленные самим партнером, а также те, которые Российский экспортный центр формирует в момент его аккредитации.

Как сообщало ИА REGNUM, АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) (входит в ВЭБ. РФ) — государственный институт поддержки экспорта, созданный при поддержке Правительства Российской Федерации. В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» он представляет собой «единое окно» для работы с экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер поддержки, включая взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами.

Для формирования концепции «единого окна» в группу Российского экспортного центра интегрированы Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСАР») и АО РОСЭКСИМБАНК. Цифровая платформа «Мой экспорт» была запущена год назад, в ноябре 2020 года. Уже более 6 тысяч компаний зарегистрировались на платформе. В декабре 2021 года команда, создавшая её команда получила награду в номинации «Цифровой переворот».