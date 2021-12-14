Москва, , 12:58 — REGNUM Если Китай не справится с новым штаммом коронавируса «Омикрон», то это может привести к ужасным последствиям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

Чёрный лебедь Pixabay.com

«Рассмотрим одну из них наиболее невероятных и пессимистичных гипотез — возможное влияние штамма «Омикрон» или аналогичных штаммов коронавируса с высокой патогенностью, которые гипотетически могут появиться в ближайшей перспективе. Как это может повлиять на глобальные цепочки поставок, глобальную инфляцию и потоки иностранного капитала? Сегодня уже появляются новости о том, что «Омикрон» добрался до Китая. Напомню, что Китай очень эффективно поборол предыдущие штаммы коронавируса за счет высокой дисциплины граждан и особого политического устройства Китая. Но мы не можем пока оценить то, как компартия Китая справится с новым штаммом», — сказал Дорофеев.

Если новый штамм коронавируса начнет распространяться в Китае очень быстро, то это может привести к ужасным последствиям как для населения этой страны, так и для глобальной экономики.

«Напомню, что сегодня весь мир убедился, что инфляция способна выйти из-под контроля регуляторов, если напечатать очень много денег и ограничить предложение товаров и услуг закрытием экономики от внешнего мира. Гипотетически возможные новые вспышки коронавируса и продолжительный локдаун Китая могут стать новым «черным лебедем» для мировой экономики. В этом случае отток капитала из России ускорится, и все остальные условия резко изменятся не в пользу нашей страны», — пояснил Дорофеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, какой кризис грозит мировой экономике.

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