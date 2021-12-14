Москва, 14 декабря 2021, 12:58 — REGNUM Если Китай не справится с новым штаммом коронавируса «Омикрон», то это может привести к ужасным последствиям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 декабря заявил доцент департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Михаил Дорофеев.

Чёрный лебедь
Чёрный лебедь
Pixabay.com

«Рассмотрим одну из них наиболее невероятных и пессимистичных гипотез — возможное влияние штамма «Омикрон» или аналогичных штаммов коронавируса с высокой патогенностью, которые гипотетически могут появиться в ближайшей перспективе. Как это может повлиять на глобальные цепочки поставок, глобальную инфляцию и потоки иностранного капитала? Сегодня уже появляются новости о том, что «Омикрон» добрался до Китая. Напомню, что Китай очень эффективно поборол предыдущие штаммы коронавируса за счет высокой дисциплины граждан и особого политического устройства Китая. Но мы не можем пока оценить то, как компартия Китая справится с новым штаммом», — сказал Дорофеев.

Если новый штамм коронавируса начнет распространяться в Китае очень быстро, то это может привести к ужасным последствиям как для населения этой страны, так и для глобальной экономики.

«Напомню, что сегодня весь мир убедился, что инфляция способна выйти из-под контроля регуляторов, если напечатать очень много денег и ограничить предложение товаров и услуг закрытием экономики от внешнего мира. Гипотетически возможные новые вспышки коронавируса и продолжительный локдаун Китая могут стать новым «черным лебедем» для мировой экономики. В этом случае отток капитала из России ускорится, и все остальные условия резко изменятся не в пользу нашей страны», — пояснил Дорофеев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, какой кризис грозит мировой экономике.

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