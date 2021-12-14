Кызыл, , 12:57 — REGNUM Глава Тувы Владислав Ховалыг сегодня, 14 декабря, провёл выездное совещание в школе-интернат «Тувинский кадетский корпус», откуда с отравлением госпитализировали 74 ребёнка. Ховалыг дал срочное поручение вице-премьеру Елене Хардиковой провести внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии. Также глава республики взял ситуацию на личный контроль. По официальным данным, одного ребёнка уже выписали из больницы, так как его состояние уже не вызывает опасений.

Школьная столовая Липецкаяобласть.рф

Главный внештатный врач-инфекционист министерства здравоохранения Тувы Чечек Ондар сообщила, что в настоящее время на лечении в больнице находятся 73 ребёнка. Из них 41 — кадеты Тувинского кадетского корпуса, 32 — ученики республиканской школы-интерната, дети, оставшиеся без попечения родителей. Предварительный диагноз — пищевая токсикоинфекция. По словам врача-инфекциониста, на полное выздоровление потребуется 10−12 дней. Руководитель тувинского управления Роспотребнадзора Людмила Салчак сообщила, что на территории образовательного учреждения введён семидневный карантин.

Читайте ранее в этом сюжете: Стало известно состояние детей, госпитализированных с отравлением в Туве