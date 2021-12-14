Тувинский кадетский корпус закрыт на карантин из-за отравления детей
Кызыл, 14 декабря, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Глава Тувы Владислав Ховалыг сегодня, 14 декабря, провёл выездное совещание в школе-интернат «Тувинский кадетский корпус», откуда с отравлением госпитализировали 74 ребёнка. Ховалыг дал срочное поручение вице-премьеру Елене Хардиковой провести внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии. Также глава республики взял ситуацию на личный контроль. По официальным данным, одного ребёнка уже выписали из больницы, так как его состояние уже не вызывает опасений.
Главный внештатный врач-инфекционист министерства здравоохранения Тувы Чечек Ондар сообщила, что в настоящее время на лечении в больнице находятся 73 ребёнка. Из них 41 — кадеты Тувинского кадетского корпуса, 32 — ученики республиканской школы-интерната, дети, оставшиеся без попечения родителей. Предварительный диагноз — пищевая токсикоинфекция. По словам врача-инфекциониста, на полное выздоровление потребуется 10−12 дней. Руководитель тувинского управления Роспотребнадзора Людмила Салчак сообщила, что на территории образовательного учреждения введён семидневный карантин.