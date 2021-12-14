Москва, , 12:57 — REGNUM За два года существования нацпроекту «Производительность труда» удалось добиться впечатляющих результатов. По итогам 2020 года чистый экономический эффект составил 37 млрд рублей. Это особенно важно, потому, что многие инициативы связаны с преодолением последствий пандемии коронавируса.

Как сообщает пресс-центр АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК), обучение менеджеров по программе ВАВТ «Лидеры производительности», переквалифицкация рабочих вместе с «Ворлдскилс Россия», и другие инструменты поддержки бизнеса, способствовали тому, что общий вклад в прирост ВВП на 1346 предприятиях, которые полностью завершили проект, составил 133 млрд руб. (добавленная стоимость 117 млрд руб. + НДС 16 млрд руб.), в том числе 71 млрд руб. в результате адресной поддержки предприятий.

Прирост отчислений налогов и взносов в социальные фонды составил 27 млрд руб., (в том числе, 11 млрд руб. в результате адресной поддержки предприятий).

Прирост производительности труда повысился до 12%, против 5% на остальных предприятиях, подходящих под критерии участия в национальном проекте.

Прирост фонда оплаты труда составил 48 млрд рублей (11%) при приросте общей численности на 0,4%.

Вклад в прирост ВВП Российской Федерации непосредственно от влияния адресной поддержки предприятий оценивается в 71 млрд рублей. Эффект в два раза превысил затраты государства на нацпроект (вплоть до 2024 года).

Важно, что нацпроект позволяет активизировать внутренние ресурсы для экстренных ситуаций вроде пандемии коронавируса.

К примеру, рост производительности участника нацпроекта фармзавода «Биохимик» в Мордовии закрыл растущий спрос на медпрепараты во время пандемии COVID-19. ФЦК оптимизировал «Биохимику» рабочее пространство — если раньше производство занимало четыре этажа, то теперь один. Снизился риск попадания загрязнений, повысилась управляемость производства, сократилась длина потока, практически обнулился уровень брака. Во втором полугодии 2020 года «Промомед» увеличил на «Биохимике» на 32% производство.

Специалисты ФЦК помогли наладить производство средств индивидуальной защиты, нашли способы на 10% увеличить резервы кислорода в больницах Самарской области.

«В условиях пандемии и борьбы с ней наш общий успех складывается из многих слагаемых. Очень важно следить за расходованием медицинского кислорода для больных COVID-19 в госпиталях. И не менее значимо повышать эффективность его использования. Вместе с рабочей группой в больницах Самарской области мы увидели, что меры, предложенные экспертами ФЦК, дают ощутимый результат и позволяют дополнительно предоставить больным необходимую помощь.

Считаю необходимым распространить полученный опыт в медучреждениях других регионов. Уже ведем такую работу в Ростовской области, Ставропольском и Краснодарском крае», — отметил на сайте производительность.рф заслуженный врач РФ, генеральный директор ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова Олег Карпов.

Ранее семь медучреждений Самарской области использовали, в среднем, почти 68 тонн кислорода в сутки, но специалистам удалось высвободить для пациентов дополнительные семь тонн кислорода.

«Как и в начале пандемии, когда эксперты ФЦК в 2−3 раза увеличили объемы производства средств индивидуальной защиты, так и сейчас наши сотрудники смогли за короткий срок увеличить резервы медицинского кислорода, необходимого для лечения больных COVID-19. Благодарю сотрудников ФЦК, которые помогли медикам спасти жизни людей в госпиталях Самарской области и продолжают работать еще в нескольких регионах страны», — подчеркнул генеральный директор АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК) Николай Соломон.

Тем временем, 70 регионов страны уже доказали эффективность нацпроекта «Производительность труда». Вхождение Москвы в нацпроект еще раз подтверждает его важность для экономики страны. Всего столица насчитывает 5000 предприятий, потенциально подходящих под критерии участия в нацпроекте. Однако, участия смогут принять лишь 561 компания до 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Производительность труда» реализуется с 2019 года. Участниками стали уже более 3000 предприятий. Специалисты Федерального центра компетенций и 59 региональных центров компетенций внедряют бережливое производство. Это технология для поиска внутренних резервов, сокращения времени протекания процессов, складских запасов.

В результате небольшими усилиями предприятие повышает свою выработку, обороты и может выходить на новые рынки. Дальнейшая реализация нацпроекта обеспечит полутрилионный прирост добавленной стоимости до 2024 года.