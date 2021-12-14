Москва, 14 декабря, 2021, 13:39 — ИА Регнум. В Москве пройдёт LAN-финал крупнейшего в России международного студенческого киберспортивного турнира по Dota 2 и League of Legends «Битва за науку». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта Москвы 14 декабря.

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В финале примут участие четыре команды — по два коллектива на каждый вид программы. В League of Legends участники St. Petersburg Polytechnic University (СПбПУ) будут соревноваться с командой «Таёжный чай» (МАИ), а в Dota 2 — XxxDarkdemonsXxx (РТУ МИРЭА) с derzhaWIN (ТГУ им. Державина).

Призовой фонд составит по 1 млн рублей в каждом виде программы. Гостями кибертурнира станут заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Добавим, что финал турнира «Битва за науку» состоится 15 декабря 2021 года на площадке Yota Arena. Мероприятие проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования России, а также при содействии Федерации компьютерного спорта города Москвы, университета «Синергия» и киберспортивного оператора GIG.ME.