Мадрид, 14 декабря, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Содержание могилы диктатора Франсиско Франко на мадридском кладбище Мингоррубио (другое название — Эль-Пардо) обходится государству в 754 евро в месяц. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на официальные данные.

Каудильо Франсиско Франко

Отмечается, что в эту сумму входят расходы, связанные с наблюдением и охраной пантеона, администрированием захоронения, а также уборкой территории.

Правительство назвало эти суммы в ответ на вопрос сенатора от валенсийской коалиции «Компромисс» Карлеса Муле, который потребовал уточнить, сколько денег из государственной казны уходит на содержание мавзолея, где покоятся останки Франко с 24 октября 2020 года — после их переноса из Долины Павших.