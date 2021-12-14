Красноярск, , 12:54 — REGNUM В Красноярске с 19 часов (местное время) 14 декабря до 7 часов 16 декабря объявлен режим «чёрного неба». Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю, ссылаясь на информацию Среднесибирского УГМС.

Смог в городе Gornovosti.ru

Уточняется, что в указанный период в Красноярске ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе. Объявляются неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности.

Роспотребнадзор усилит мониторинг за уровнем загрязнения воздуха в Красноярске на период НМУ.

Как сообщало ИА REGNUM, до этого режим «чёрного неба» действовал в Красноярске с 15 по 18 октября.

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