Санкт-Петербург, , 12:57 — REGNUM В администрации МО «Заневского городского поселения» Всеволожского района Ленинградской области идут обыски, сотрудников администрации не впускают и не выпускают, сообщил 14 декабря ИА REGNUM историк знакомый с ситуаций.

Обыск RobillardMichel

На данный момент в здании работают сотрудники Следственного комитета и экономического отдела ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в сопровождали сотрудников СОБРа.

«Никого не впускают и никого не выпускают. Причины обысков пока неизвестны», — уточнил ИА REGNUM собеседник агентства.