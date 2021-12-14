Москва, , 12:57 — REGNUM Народного артиста России, режиссёра и сценариста Сергея Соловьёва похоронят 16 декабря на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил 14 декабря источник в окружении режиссёра.

Сергей Соловьев показывает свою книгу Александру Кибовскому © Михаил Безугольников

16 декабря в 11:00 мск в церкви Иоанна Богослова на улице Бронной состоится отпевание деятеля культуры. Место гражданской панихиды пока уточняется.

«Похороны пройдут в этот же день на Троекуровском кладбище, где похоронены родители Сергея Александровича и его сын Митя», — рассказал источник ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Соловьёв скончался 13 декабря у себя дома из-за проблем в сердцем, ему было 77 лет. Известные киноработы режиссёра — «Сто дней после детства», «Спасатель», «Наследница по прямой», «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Дом под звездным небом».

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