Приштина, Сербия, 14 декабря, 2021, 13:03 — ИА Регнум. В Косово 14 декабря отметили третью годовщину с принятием парламента Косово 106 голосами из 120 пакета законопроектов о превращении Сил безопасности Косово в полноценную армию без изменения названия. С соответствующей инициативой выступил президент Косово Хашим Тачи после пробуксовки переговоров с Сербией.

(сс) SUHEJLO Силы безопасности Косово (согласно официальной позиции Сербии — незаконные)

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, пакет принятых 14 декабря 2018 года поправок включал законопроект о министерстве обороны, законопроект о Силах безопасности Косово и законопроект о службе в Силах безопасности Косово.

Силы безопасности Косово были созданы в 2009 году под надзором НАТО. С 1999 по 2009 года на основе Армии освобождения Косово действовали Защитные силы Косово, выполнявшие (официально, по крайней мере) функции спасательных служб. Не случайно и теперь министр обороны Косово регулярно предлагает соседям помощь армии в преодолении последствий стихийных бедствий. Численность армии Косово составляет около 2500 человек, полиции — 9 тысяч человек.