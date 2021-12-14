Магас, 14 декабря, 2021, 13:04 — ИА Регнум. В Ингушетии установлена принадлежность тайника с оружием и боеприпасами, который был обнаружен в Сунженском районе в начале декабря. Это член незаконного вооруженного формирования Рустам Борчашвили. Его ликвидировали в ходе спецоперации в 2020 году в Чечне, пишет «Интерфакс».

Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике Оружие

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий по факту обнаружения тайника с оружием и боеприпасами 4 декабря этого года на северной окраине предгорного села Мужичи правоохранители установили, что он принадлежал 43-летнему члену НВФ Рустаму Борчашвили», — сообщил источник издания.

Боевик был уничтожен силовиками, оказав им вооруженное сопротивление в ходе спецоперации в районе села Ассиновское в Чечне.

Читайте также: В Ингушетии обнаружен схрон с оружием и боеприпасами