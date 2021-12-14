Москва, , 12:52 — REGNUM Российское животноводство смогло относительно благополучно пройти проблемный период двух последних лет. Об этом 14 декабря заявил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на «правительственном часе» в Госдуме.

Животноводство Kalugastat.gks.ru

«Сегодня во всём мире животноводство несёт колоссальные убытки от особых опасных болезней животных. Например, только во Франции в 2020 году ущерб от гриппа птиц превысил 2,3 млрд евро. Безусловно, мы предприняли все меры по стабилизации этой ситуации в России», — заявил Патрушев.

«Это позволило не допустить наиболее негативного сценария. Однако в том числе в связи с напряжённой эпидемиологической обстановкой фиксируем определённое замедление темпов роста объёмов. Тем не менее, производства скота и птицы в 2021 году немного, но всё же вырастет, и составит около 15,7 млн тонн», — указал он.