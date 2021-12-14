Варшава, , 12:51 — REGNUM В ночь с 13 на 14 декабря произошёл штурм польской границы со стороны нелегальных мигрантов, находящихся на территории Белоруссии. Об этом Polskie Radio сообщила пресс-секретарь Пограничной службы Польши Анна Михальская.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Группа из 20 человек пыталась проникнуть на территорию Польши. 18 из них преодолело несколько метров, затем они были задержаны и сопровождены к границе. Большинство из этих лиц были гражданами Ирака. Они кидали камни в сторону польских патрулей. Польских правоохранителей, солдат ослепляли фонариками и лазерами», — сказала Михальская.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние полгода польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. На помощь пограничникам направилось около 10 тысяч военнослужащих. 2 сентября президент республики Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Белоруссией.

В начале ноября большая группа мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки собралась у границы с Польшей на территории Белоруссии. Мигранты разбили там палаточный городок, требуя от польской стороны пропустить их в ЕС, чтобы получить там убежище. Однако польские пограничники отказываются их пропускать: в Варшаве считают, что в текущем миграционном кризисе имеет место политическая подоплека.