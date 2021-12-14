Белгород, 14 декабря, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Справки по болезни для учащихся общеобразовательных учреждений школьников можно будет оформить онлайн в любых медучреждениях Белгорода, сообщили ИА REGNUM 14 декабря в пресс-службе правительства региона.

Регистратура

Пилотный проект стартовал в ноябре 2021 года в детской поликлинике №1. Данные о заболевших учениках автоматически передаются в информационную систему «Виртуальная школа», где сформируется и информация об освобождении от занятий физкультурой. В тестовый период не выявили организационных и технических сложностей, поэтому услугу распространяют на все медучреждения Белгорода.

«Ежегодно родителям белгородских школьников приходилось оформлять более миллиона бумажных справок о больничных детей. Теперь этот процесс переводят в онлайн. Это поможет сократить очереди в поликлиниках и снизит нагрузку на врачей, которым больше не придётся вручную обрабатывать всю информацию», — пояснил первый вице-губернатор — начальник департамента цифрового развития Евгений Мирошников.

В дальнейшем опыт растиражируют по всему региону. Справки в бумажном виде можно будет оформить по-прежнему.